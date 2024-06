Giulia Mauri, ciclista travolta e uccisa in Strada Ovest. Sit-in della Fiab: «Questa strada va messa in sicurezza. Rischiamo la vita ogni giorno»

TREVISO - Sit-in della Fiab, stamattina 10 giugno, con decine di ciclisti che hanno creato una "catena umana" lungo strada Ovest, nel punto in cui una settimana fa è morta Giulia Mauri travolta da un camion mentre era in bicicletta. La giovane è spirata in ospedale nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno. L’autista della ditta Site è indagato per omicidio stradale. «Viale della Repubblica va messo in sicurezza è una strada dall’apparenza extraurbana ma chi invece è percorsa da pedoni e ciclisti. Rischiamo la vita ogni giorno: non ne possiamo più - dice la presidente della fiab Susanna Maggioni - E' necessario che il Comune quanto prima renda questa strada più sicura».

Durante la manifestazione non sono mancate le tensioni con una automobilista di passaggio: «Attraversate sulle strisce, ciclisti» ha gridato la donna dal finestrino. (video di Felice De Sena)