TREVISO - L’ultimo saluto a Giulia Mauri, la 38enne che il 3 giugno scorso è stata travolta in bicicletta in viale della Repubblica da un furgone e scaraventata nel Botteniga, verrà celebrato venerdì pomeriggio alle 15.45 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Questa mattina, infatti, la Procura ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura dopo che sul tavolo del pubblico ministero è arrivato l’esito dell’autopsia svolta dall’anatomopatologo Alberto Furlanetto: l’impiegata è deceduta per i politraumi riportati nello schianto.

LE INDAGINI

Nel frattempo le indagini continuano. La Procura ha dato mandato di analizzare il telefono, posto sotto sequestro, del 22enne che si trovava alla guida del furgone. Il sospetto è che la sbandata del mezzo sia stata provocata da una distrazione del giovane dovuta all’utilizzo del cellulare. Per i risultati della perizia si dovrà attendere ancora qualche settimana. Così come c’è attesa per l’esito degli esami tossicologici sul 22enne: nel caso fosse sotto l’effetto di alcol o droga gli verrebbe contestato l’omicidio stradale aggravato. Altro dettaglio mancante è la velocità esatta a cui stava viaggiando, anche se dai primi riscontri non era comunque elevata: da considerare se stesse rispettando il limite di 50 chilometri orari.

LA DINAMICA

Giulia Mauri, che lascia il fidanzato Matteo (con cui aveva appena comprato casa), papà Renato e mamma Paola, quel 3 giugno aveva dimenticato le chiavi di casa in ufficio, era tornata indietro e poi aveva ripreso la strada per andare dai genitori, in via Santa Bona Vecchia. Ma questo inghippo si è rivelato fatale per la 38enne. All’imbocco del ponte sul Botteniga, a meno di 50 metri dal semaforo all’incrocio tra viale Luzzatti e via Santa Bona Vecchia, è stata travolta dal furgone della ditta Site. L’impatto è stato violentissimo: il mezzo, senza rallentare, ha centrato in pieno Giulia facendola volare nel Botteniga e poi ha travolto il guardrail finendo pure lui in acqua. Mentre il 22enne, seppure sotto choc, è uscito dal furgone con le sue gambe, per Giulia la situazione è parsa subito disperata. Nonostante un lungo intervento chirurgico, la 38enne è spirata la mattina successiva.