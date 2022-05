Giro d'Italia, la tappa rosa arriva in città: ecco tutte le strade chiuse e i divieti

TREVISO - Giovedì 26 maggio è previsto l’arrivo della 18^ tappa del Giro d'Italia Borgo Valsugana- Treviso. Ecco tutte le modifiche alla viabilità.



Dalle 14 del giorno 25 maggio e fino alle 20 del giorno 26 maggio verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in viale Nino Bixio (su entrambi i lati), viale F.lli Cairoli (entrambi i lati), parcheggio Ex Pattinodromo, via Foscolo, via Siora Andriana del Vescovo, via Castello d’Amore nell’area parcheggio Ex Foro Boario, via Foscolo nell’area parcheggio ex Telecom, viale Terza Armata, piazzale Burchiellati, viale Burchiellati, viale Frà Giocondo; Borgo Mazzini.

Dalle 8 alle 20 del 26 maggio non si potrà sostare su strada San Pelaio (tratto da viale della Repubblica a via delle Verine), via delle Verine via Santa Bona Vecchia, viale Monfenera, via Piave, via Marconi, via Ciardi, via brigata Marche (tratto tra via T. Salsa e viale Brigata Treviso ambo i lati), viale Felissent lungo l’intero tratto su entrambi i lati.

Sarà invece interdetta la circolazione per tutte le categorie di veicoli (tranne i mezzi dell’organizzazione del Giro, delle Forze di Polizia e di Soccorso dalle ore 00.00 del giorno 26 maggio e fino alle ore 24 per permettere l’allestimento e disallestimento dell’arrivo della tappa su viale Nino Bixio e viale F.lli Cairoli (fino all’innesto con viale Monfenera).

Dalle ore 8 alle ore 20 del giorno 26 maggio, per tutte le categorie di veicoli, in via Siora Andriana del Vescovo, via Castello d’Amore, via Foscolo, via Zenson di Piave, viale Burchiellati, piazzale Burchiellati, via Mura San Teonisto, viale D’Alviano, viale Frà Giocondo, via Cacciniga, via Frà Giocondo, via Filippini, via Sant’Antonio da Padova.



A partire dalle ore 13.30 del 26 maggio fino al passaggio del mezzo della Polizia Stradale di fine corsa con bandiera rossa che sancisce il termine della manifestazione su viale della Repubblica dall’inizio territorio comunale di Treviso fino alla rotatoria Appiani su entrambe le direttrici di marcia, strada San Pelaio, via Verine, strada Santa Bona Vecchia, viale Monfenera, viale F.lli Cairoli, viale Nino Bixio, via Piave, via Marconi, via Ciardi, via Brigata Marche (tratto tra via Salsa e via Brigata Treviso), viale Brigata Treviso, viale Felissent. Infine, sarà vietato il transito alle ore 13.30 del giorno 26 maggio fino al termine della manifestazione su tutte le strade afferenti al percorso di gara percorso esterno mura.

È prevista la chiusura delle scuole di ogni scuola di ogni ordine e grado per il giorno del 26 maggio; resterà chiusa il 26 e 27 maggio la scuola secondaria di primo grado “Stefanini” che ospiterà il “Quartiere Tappa” con gli allestimenti della sala stampa, dell’ufficio stampa, sala fotografi, broadcaster, servizio connettività, Rcs Sport, videoconferenza e accrediti.