Passa il Giro d'Italia e Montebelluna si veste in rosa: scuole e strade chiuse

MONTEBELLUNA - Mentre i centri interessati sabato prossimo al passaggio della tappa del Giro d'Italia che porterà la gara da Cittadella allo Zoncolan si tingono di rosa, con fiocchi e bici decorative che fanno la comparsa sulle rotonde, nei negozi e sulle terrazze delle abitazioni, le amministrazioni organizzano viabilità e servizi, anche sulla base di un incontro che si è svolto ieri con la Prefettura. Il percorso interesserà, in particolare, il cuore di Montebelluna e Volpago, più marginalmente Giavera e altri centri. E le scelte fatte non sono del tutto omogenee, sia per le scuole (Volpago chiude tutto, Montebelluna solo le elementari) sia per il mercato (spostato al pomeriggio a Volpago, annullato a Giavera, confermato di mattina a Montebelluna). A Montebelluna, il passaggio dei ciclisti è previsto per le 12,15. Saranno chiuse le scuole primarie, rimarranno aperte le medie, per le superiori si raccomanda la didattica a distanza. «Gli alunni delle medie -spiega il sindaco Elzo Severin- escono all'una, quindi ho deciso di non chiudere anche perché ritengo opportuno che lungo il percorso ci sia meno gente possibile. È bene che chi può si guardi il giro in Tv per ridurre la presenza di gente. Credo che anche l'Usl chiamerà chi ha fissato il prelievo di sangue dopo le 9,30».

IL PERCORSO

Il Giro attraverserà il centro e passerà su un percorso di circa 8 chilometri in via Don Minzoni, via delle Piscine, via Castellana (dalla rotatoria di via delle Piscine/via Ca' Mora all'intersezione con via Bassanese), via Montegrappa, viale XXX Aprile, corso Mazzini, piazza IV Novembre, via Piave, via Schiavonesca Priula. Come stabilito dall'ordinanza della Prefettura e, a integrazione, da ordinanza comunale, a partire dalle 9.40 e fino alle 12.35 è sospeso il traffico e vietata la sosta lungo i tratti in questione. Inoltre, dalle 6.30 alle 14 vietata la sosta sul tratto di Corso Mazzini dall'intersezione con via Bertolini e via Regina Cornaro. È sospeso il traffico dalle 9.40 e fino alle 12.35 anche in via Ca' Mora, in via Sant'Antonio, dall'intersezione con via San Liberale a quella con via Castellana, in via Pellico, dall'intersezione con via Giorgione all'intersezione con Corso Mazzini, in via Manzoni, dall'intersezione con via Alighieri a quella con via Pellico, in via Serena, dall'intersezione con via Dalmazia a quella con Corso Mazzini, in via Garibaldi, in via Roma nel tratto dall'intersezione con via Tintoretto a quella con Corso Mazzini.

I MERCATI

È confermato il mercato Km0 in Largo X Martiri e l'area delle piazze centrali, a partire dalle 11, pur chiusa, potrà essere frequentata dai pedoni per raggiungere negozi ed esercizi attraverso accessi contingentati. A Volpago, invece, saranno chiuse tutte le scuole dell'istituto comprensivo e il mercato avrà luogo il pomeriggio (14-19,30). Il passaggio è previsto tra le 12.21 e le 12.35 lungo via Jacopo Gasparini e Schiavonesca Nuova con i ciclisti in arrivo da Montebelluna in direzione Giavera. Una chiusura parziale delle vie interessate avverrà da due ore prima del passaggio, con la chiusura totale dalle 12 fino alle 13. A Giavera (qui scuole aperte), invece, il passaggio avverrà tra le 12,26 e le 12,40 in via Schiavonesca e Fante d'Italia con i ciclisti in arrivo da Volpago e poi in direzione Arcade. Il mercato è stato annullato.