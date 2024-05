Giro-E d'Italia a Treviso, in sella anche la Guardia di finanza

TREVISO - Giro-E d'Italia, a pedalare anche un team della Guardia di Finanza al percorso in e-bike stradale, inserito come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana. Alla manifestazione sportiva, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia, prende parte una squadra di finanzieri, composta da atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e da militari che prestano servizio ordinario presso i Reparti del Corpo, in sella a bike elettriche in fibra di carbonio monoscocca. In particolare, la diciottesima tappa del Giro-E, con partenza dalla trevigiana San Biagio di Callalta e arrivo a Padova, ha visto la partecipazione di un team della Guardia di Finanza capitanato dal Finanziere Scelto Davide Ghiotto atleta delle Fiamme Gialle nella disciplina del Pattinaggio di Velocità, medaglia d’oro ai Mondiali di Calgary, in Canada, nel 2024.

Alla partenza della tappa, in piazza Walter Tobagi a San Biagio di Callalta, il Corpo è presente all’interno del “Green Fun Village” con un proprio stand espositivo, dove cittadini e appassionati di sport possono incontrare una rappresentanza di finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, impreziosita dalla presenza di un’unità cinofila, per chiedere informazioni, soddisfare curiosità e conoscere, dalla viva voce delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle, la storia, le tradizioni, la missione istituzionale e la proiezione verso le sfide future della Polizia Economico-Finanziaria del nostro Paese.