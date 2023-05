Il trevigiano saluta il Giro d'Italia, esplode il tifo al passaggio dei ciclisti Video

Il trevigiano saluta il Giro. L'atteso passaggio della carovana e dei ciclisti del Giro d'Italia per i Comuni di Castelfranco Veneto, Vedelago, Istrana, Paese si è poi trasformato in una festa partecipata da persone di tutte le età, dai bambini fino agli anziani. Perché se c'è una cosa certa del passaggio dei ciclisti del Giro nelle varie cittadine, è che mette tutti d'accordo allontanando anche le polemiche legate alla chiusura delle strade e delle scuole, o le uscite anticipate. Per quei pochi istanti in cui i ciclisti passano davanti al pubblico che li ha attesi anche per delle ore, c'è solo posto per il tifo come si può vedere in questo video girato da Diana Tamantini, Vincenzo Russo e Francesco Da Re.