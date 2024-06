TREVISO - «Adesso non fatemi passare come quello che ha trionfato perché non è ovviamente così. Ma il Pd, nella Marca, ha confermato di essere in crescita. E qualche buon risultato lo abbiamo portato a casa». Giovanni Zorzi, segretario provinciale dei Dem, legge numeri e dati. E non si ferma. Ieri ha passato la mattinata a parlare con i suoi strateghi nel vittoriese per elaborare una strategia vincente in vista del ballottaggio: Vittorio Veneto adesso è il bersaglio grosso, il più succoso.

Zorzi, facciamo un bilancio: cosa lasciano di buono queste elezioni?

«Qualcosa lasciano. Per esempio: siamo al ballottaggio a Vittorio Veneto, il comune più importante tra quelli al voto. E ci siamo arrivati come primi».

Sorpreso da questo risultato?

«Balliana si rivelata un’ottima candidata, ma non avevo dubbi in tal senso. E i risultati ottenuti corrispondono perfettamente alle sensazioni raccolte durante la campagna elettorale, durante gli incontri, i faccia a faccia, i giri nel territorio. Il 40% raggiunto dimostra che avevamo ragione. Piuttosto è stato sorprendente quanto accaduto tra i nostri avversari, col sorpasso di Posocco su Braido che, non scordiamolo, aveva dalla sua i simboli di Lega e FdI: non poco».

A Preganziol invece obiettivo raggiunto.

«Ero sicuro che Elena Stocco avrebbe fatto bene. Aveva di fronte una sfida non semplice: il centrodestra ha schierato una macchina elettorale imponente, soprattutto FdI che ha mosso ministri e big».

Cosa ha funzionato?

«La credibilità del candidato, il fatto di uscire da due ottimi mandati dell’amministrazione Galeano. Cambiare sindaco dopo 10 anni è sempre un’incognita, ma è andato tutto per il meglio anche perché c’è stato un ottimo lavoro di squadra».

Mogliano e Paese: due sconfitte.

«Avevamo di fronte due corazzate. Un dato: a sostegno di Bortolato sette liste, con Nilandi tre, loro avevano più del doppio di candidati a correre nel territorio. Giacomo ha fatto benissimo. In questi anni ho partecipato a innumerevoli campagne elettorali, ma quella nostra a Mogliano è stata bellissima: partecipata, ricca di eventi e contenuti al punto che ha attirato l’attenzione anche dei vertici regionali e nazionali del Pd. Più di così non potevamo fare. E lo stesso a Paese: nulla da recriminare».

Altro risultato: Pd primo partito a Treviso, il capoluogo.

«Di certo una soddisfazione e un premio al lavoro di chi guida il partito in città. Vuol dire che quanto fatto dopo le amministrative dello scorso anno sta dando i primi frutti. Direi che la strada imboccata è quella giusta. Continuiamo così».

Punti dolenti: dopo decenni il Pd ha perso Roncade.

«Una cosa che ci ha lasciato molto dispiaciuti. Qualche problema c’è stato, il circolo locale ha scelto di non correre con una propria lista. La nostra candidata ha corso portando tante preferenze senza però riuscire a invertire la tendenza. Abbiamo perso e, sinceramente, non ci lascia per niente contenti aver lasciato il comune alla destra».

A Maserada l’effetto revival con la candidatura di un nome storico come Floriana Casellato non ha funzionato.

«A un certo punto avevamo sperato che Floriana ce la facesse, purtroppo non è riuscita vincere solo per qualche voto. L’ho sentita questa mattina (ieri ndr) era evidentemente dispiaciuta perché ci teneva. Alla fine ha perso per soli 72 preferenze, il suo insomma l’ha fatto».

In queste elezioni si sono viste, nei piccoli comuni, strane alleanze Pd-Lega...

«Per favore non parliamo di alleanze. Non c’è stata nessuna alleanza, nessun accordo, nessun contatto tra segreterie, nessun simbolo».

E di cosa parliamo allora?

«Di accordi fatti tra persone del territorio, su progetti comuni come è capitato a Codognè o a Farra. Si è trattato di episodi, non certo di linee politiche».