Il "Giovanni XXIII" presidio ospedaliero-modello in Europa per la prevenzione anti-Covid

MONASTIER - Un modello contro la pandemia, il Giovanni XXIII di Monastier tra le migliori strutture sanitarie europee. Il presidio ospedaliero è tra i finalisti del 1° European Private Hospital Awards (EPHA) nella categoria Strutture per la migliore iniziativa di prevenzione presentando un lavoro del direttore sanitario vicario e Covid manager, Marco Bassanello.

Il prestigioso riconoscimento, mira a premiare le strutture sanitarie private europee più performanti in sette categorie. Una giuria internazionale indipendente supervisionerà il processo di valutazione. «Il Covid-free Hospital ha rappresentato un modello organizzativo ospedaliero consolidato in corso di pandemia da Sars-Cov-2, perché ha consentito di perpetuare l'attività sanitaria nei pazienti Covid-negativi - commenta il dottor Bassanello - E' volto al coinvolgimento di tutto il personale, al punto da creare una vera e propria cultura dell'auto-sorveglianza. Tutti noi operatori siamo sempre stati molto attenti anche nella nostra vita sociale ad evitare contatti e situazioni potenzialmente pericolose per una possibile infezione proprio per non compromettere lo sforzo collettivo. Il grande investimento fatto dalla nostra amministrazione sulla sorveglianza (modulandola con l'utilizzo dei tamponi molecolari sequenziali a seconda dell'andamento epidemiologico, piuttosto che con strumenti di sanificazione degli ambienti ad altissima efficacia e di ultima generazione) ci ha consentito di bloccare subito i contagi/cluster e di ripartire velocemente Covid-free, sempre per garantire la salute di tutti».





GLI ACCORGIMENTI«Come struttura sanitaria convenzionata al servizio pubblico in questi oltre due anni abbiamo dato il massimo per arginare i contagi. Lo abbiamo fatto con rigore predisponendo, fin da subito, tutti quegli accorgimenti necessari per limitare il virus nella struttura consapevoli che questo ci avrebbe consentito non solo di preservare medici, infermieri e collaboratori dal contagio, ma anche di curare il maggior numero di persone per salvarle da tante altre patologie che il virus non ha fermato» commenta Matteo Geretto del Comitato Scientifico.GIOCO DI SQUADRA«Tutto ciò è stato possibile grazie all'aiuto di tutti i 152 medici, dei 200 infermieri, 170 tecnici ed operatori sanitari ed educatori, dei nostri 112 tra personale amministrativo e dipendenti che ringrazio. Abbiamo investito denaro e risorse per garantire la salute dei nostri collaboratori e quella degli utenti. Ed ora fa sapere Gabriele Geretto, amministratore Delegato del presidio ospedaliero - essere riconosciuti tra le eccellenze europee, qualunque sia il risultato finale, ci stimola a continuare su questa strada perché il bene di ogni persona è ciò che più vogliamo e ci sta a cuore».