Si è svolta ieri l’autopsia sul corpo di Giovanni Chiades, il giornalista trevigiano morto lo scorso 18 dicembre, avvenuta al Ca’ Foncello dove era ricoverato per la rottura di un femore. «L’autopsia per stabilire la causa della morte - dice il dottor Alberto Furlanetto, medico legale incaricato dalla Procura - conferma l’embolia polmonare nel ramo principale dell’arteria polmonare in trombosi a partenza non localizzata. Broncopolmonite. Esiti di pregresso politraumatismo».

L’ESAME

L’esame autoptico è stato eseguito dal dottor Furlanetto, nominato dal giudice Mara De Donà, a seguito dell’inchiesta aperta su denuncia della famiglia dell’ex giornalista del Gazzettino Chiades. L’autopsia ha richiesto un’ora e mezzo di tempo. Erano presenti i medici legali Giancarlo De Zotti (per la famiglia) ed Angelo Ferri (per il medico curante di Giovanni Chiades, che ha ricevuto un avviso di garanzia nel quale è stata formulata l’ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose). «E’ questo solo il primo passo – spiega il dottor Ferri - Ora attendiamo gli esiti degli esami istologici quindi le conclusioni del dottor Furlanetto. Ci ritroveremo infine per le valutazioni dei risultati che emergeranno».

GLI ALTRI PASSAGGI

Il passaggio successivo riguarda il recupero dell’intera documentazione clinica relativa al giornalista trevigiano che da anni era ospite del centro Casamia di Casier dopo il tremendo incidente di cui era stato vittima nel febbraio 2007. Lo scopo è quello di accertare se i trattamenti sanitari che ha ricevuto sono stati congrui. Soprattutto in relazione all’ultimo periodo. Trattandosi di una documentazione poderosa, il dottor Furlanetto ha chiesto lla Procura 60 giorni di tempo per rispondere ai quesiti. Ma non potrebbe non bastare.

La moglie Cristina Moretti e le figlie Francesca e Giovanna hanno domandato chiarezza e se davvero sia stato fatto tutto il possibile per il loro caro. Che soggiornava al centro Casamia di Casier, non essendosi ripreso del tutto dal gravissimo incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto nel 2007. «Vogliamo soltanto completa chiarezza, la certezza che lo abbia stroncato un’embolia. A causa del Covid non lo vedevamo di persona da settembre, perciò desideriamo capire esattamente cosa sia successo. Lui avrebbe voluto così» ha ripetuto la moglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA