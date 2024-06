VITTORIO VENETO (TREVISO) - Scritte “Braido sindaco” vergate con dello spray verde su vari muri in città, pubblici e privati: scatta la denuncia al momento a carico di ignoti, anche se il Comune confida di chiudere presto il cerchio attorno all’autore (o agli autori) grazie a elementi utili che arrivano dal sistema di videosorveglianza pubblico. «Lunedì – rende noto il sindaco Antonio Miatto - è stata avviata la procedura per la denuncia, al momento contro ignoti, per le scritte “Braido sindaco” comparse in città. Essendo una denuncia contro ignoti, la procedura adottata dalla Procura vuole che questa denuncia sia formalizzata alla fine di ogni mese, dunque a fine giugno, per poter essere già corredata di indagini preliminari. Probabilmente si riuscirà a trovare l’autore, ma questo lo vedremo con i carabinieri».

La mappa delle scritte "pro Braido"

L’ufficio comunale addetto alle strade e la polizia locale nei giorni scorsi hanno mappato le scritte “Braido sindaco” comparse sui muri cittadini, elementi finiti agli atti allegati alla denuncia e utili per avviare le indagini per identificare l’autore. Una settimana fa, nella notte tra martedì e mercoledì, erano state vergate le scritte “Braido sindaco” in vari luoghi cittadini, sul muretto del fiume Meschio davanti al duomo di Serravalle, nel sottopasso di via San Gottardo, sulla facciata di una casa disabitata, sul muro che si affaccia sulla rotatoria di via del Cansiglio e su quello di cinta di una proprietà privata lungo via Manin. Gesto che, all’indomani, aveva ottenuto la condanna bipartisan. Lo stesso Braido aveva condannato gli imbrattamenti: «Prendo le distanze in modo deciso e categorico da tali atti incivili che non solo danneggiano il decoro urbano, ma rappresentano anche una forma di propaganda del tutto inaccettabile e contraria ai valori che sostengo» aveva dichiarato il candidato sindaco.

Il reato

«La denuncia contro ignoti alla Procura è un atto dovuto – afferma Miatto - essendo imbrattamenti di luoghi pubblici, attività proibite per legge». A questo si unisce anche una modalità di propaganda elettorale non autorizzata. «Speriamo di poter arrivare all’individuazione dell’autore – l’auspicio del primo cittadino - Elementi utili ci arrivano dal sistema di videosorveglianza. Il sentore è che l’autore delle scritte possa essere sempre la stessa persona». La grafia utilizzata accomuna tutte le scritte. Tratto distintivo i puntini messe sulle “i” maiuscole. Nel frattempo il Comune procederà alla pulizia dei muri imbrattati. «Provvederemo a spendere qualche soldino per ripulire quelle scritte» conferma Miatto.