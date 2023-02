Indagine sui giovanissimi trevigiani, fanno più sport e guardano meno la tv

TREVISO - Indagine sui giovani trevigiani, studio sugli stili di vita di un campione di studenti di terza elementare del trevigiano. Il servizio di epidemiologia Usl 2, in accordo con l’ufficio scolastico di Treviso, sulla base della tradizionale sorveglianza “OKkio alla salute” dell’Istituto Superiore di Sanità, ha effettuato nei mesi di aprile/maggio 2022 un’indagine, presentata oggi, 2 febbraio, a Villa Carisi. Hanno partecipato allo studio 58 Istituti comprensivi di 55 comuni, per un totale di circa 600 genitori.

L'idagine sugli stili di vita dei giovani

L’indagine ha raccolto informazioni sullo stato ponderale, l'attività fisica e l'alimentazione di 594 bambini e, in particolare, sui cambiamenti negli stili di vita in seguito alla pandemia Covid-19, utilizzando un questionario online. Rispetto allo scorso anno si è riscontrato un miglioramento anche molto evidente delle abitudini di vita dei bambini. Il ritorno a un'attività scolastica quasi normale ha con molta probabilità influito su questi risultati.

Televisione e videogiochi

Nel 2022 la percentuale di bambini che ha passato più di 2 ore al giorno davanti a tv o videogiochi, è scesa dal 73 al 50% durante il weekend, mentre è salita di poco (dal 35% al 39%) durante i giorni di scuola.

Sport

Il numero di bambini che svolge attività fisica per un tempo adeguato è aumentato: metà fa almeno un'ora di movimento libero al giorno (era il 34%), 3 bambini su 4 fanno almeno 2 ore di sport a settimana e circa il 40% ne fa almeno 3 (erano rispettivamente il 52 e il 31%); un altro 10% va in bici o monopattino almeno un'ora al giorno. Rimane costante e bassa (1 su 4) la frazione di bambini che va a scuola a piedi o in bici.

Abitudini alimentari

Più del 20% dei bambini del campione non fa colazione tutte le mattine. I bambini che mangiano frutta o verdura nelle quantità consigliate è aumentato (dal 35 al 45% per la frutta, dal 38 al 62% per la verdura), anche se rimane ancora piuttosto basso. È invece diminuita la percentuale di bambini che mangia troppi dolci (-16%), troppi snack salati (-9%) o beve troppe bibite zuccherate (-15%). I valori però rimangono alti.

Stato ponderale

I bambini obesi restano attorno al 5%; diminuiscono un po' quelli in sovrappeso (17 vs 20%) e crescono i bambini sottopeso (13% vs 9%). Anche in questa rilevazione la frequenza di bambini obesi e in sovrappeso è più alta nelle famiglie in difficoltà economica, con genitori con titolo di studio più basso e con genitori a loro volta in sovrappeso od obesi.

Ore di sonno

È aumentato di moltissimo il numero di bambini che dorme meno di 9 ore (38% contro 7%). A dormire meno i bambini che hanno la tv in camera, passano più di 2 ore al giorno alla TV o ai videogiochi, sono sovrappeso od obesi.

Situazione socio-economica

La percentuale di famiglie che riferisce di far fatica ad arrivare a fine mese è salita dal 29 al 32%, nonostante una presenza di genitori con titolo di studio superiore più elevata rispetto allo scorso anno e anche una maggiore presenza di lavoratori a tempo pieno.