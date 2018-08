La Spoon River degli incidenti stradali: le rocce danno vita ai giovani morti

di Gianandrea Rorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CESSALTO - Quella del sedicenne Diego Zago è stata l'ultima giovane vita spezzata. Ma la triste conta dei morti per Cessalto è molto più lunga. Le croci sulla strada sono decine. Oggi quelle croci diventano rocce nel giardino dell'oratorio per ridare voce ai quasi trenta ragazzi del Comune che negli ultimi vent'anni hanno perso la vita in un incidente stradale. Tante, troppe vittime. E proprio a queste giovani vite spezzate è dedicata questa iniziativa. Ecco dunque il nuovo Parco letterario, inaugurato...