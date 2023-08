Giovane si tuffa nel Lago Morto e non riemerge: ricerche con i robot. L'amica: «Era su un gonfiabile, la corrente l'ha portato via»

VITTORIO VENETO - Lago Morto, scivola dal materassino e scompare: si cerca un ragazzo di 20 anni.



I SOCCORSI

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, i sommozzatori e l'elicottero dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. Lungo le sponde del lago, numerosi i bagnanti che hanno assistito all'arrivo dei soccorsi arrivati attorno alle 17.30. Inizialmente, hanno assistito all'arrivo dell'elicottero del 118 e dei Vigili del Fuoco di Venezia. Dopo poco i pompieri si sono immersi nel lago a bordo di un gommone per iniziare le ricerche, arrivati con due sommozzatori del reparto Volo e il Soccorso subacqueo acquatico da Venezia. Sono ore di apprensione per un ragazzo di vent'anni di Mestre, scomparso nel pomeriggio. A essere disperso Andrei Boicenco, di origini russe. È successo nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17. Era iniziata come una giornata di relax al lago, per i quattro amici arrivati da Mestre. Il giovane era su un materassino gonfiabile sulla sponda a est, sul lato dell'ex ferrovia, quando verso le 17 è scivolato. Le persone che erano con lui, hanno cercato di soccorrerlo ma non sono riusciti a raggiungerlo. L'amica Judith, che lo conosce da 8 anni, appena si è accorta che l'amico era in difficoltà si è tolta gli abiti e si è tuffata nel tentativo di aiutare il ragazzo. «Ho cercato di soccorrerlo buttandomi in acqua, ma ero troppo stanca e non sapevo come aiutarlo» racconta la ragazza ormai in lacrime. Con loro un altro ragazzo residente a Mestre, e una giovane amica che ora vive in Germania. Andrei, una volta scivolato dal materassino, ha cercato di risalire senza successo. Dopo aver cercato di nuotare e restare a galla, è stato risucchiato dalla corrente e non c'è stato modo di avvicinarsi. Le urla verso Andrei hanno richiamato una signora che ha aiutato i tre amici a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Tra i numerosi bagnanti qualcuno racconta di aver sentito degli schiamazzi prima dell'accaduto e trovassero il ragazzo molto esagitato. Non è stato riportato dai testimoni, ma alcuni bagnanti sostengono di aver visto il ragazzo disperso bere da una bottiglia di superalcolico prima del fatto.



ORE D'ANGOSCIA

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni. Alle 17.24 è stato visto arrivare il primo elisoccorso che ha volato sopra il lago non dando però i risultati sperati. L'attesa del soccorso subacqueo veneziano è stato per i giovani, e ormai anche per tutti i villeggianti diventati spettatori, un momento di raccoglimento. Dopo tre ore, continuano i controlli dai sommozzatori che hanno ispezionato il punto in cui è stato disperso e scandagliato il fondale fino a 20 metri di profondità alla ricerca del ragazzo. La speranza è che sia vivo e che sia riuscito in quale modo a mettersi in salvo raggiungendo la riva. Fondamentali saranno le prossime ore. Le ricerche proseguono. Al momento non si hanno notizie, si attendono aggiornamenti.