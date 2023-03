Giovane donna si getta nel Meschio: un passante si tuffa, la strappa alla corrente e la salva

VITTORIO VENETO - Giovane donna si getta nel fiume Meschio, salvata da un passante. Tragedia sventata oggi pomeriggio, 21 marzo, a Vittorio Veneto. L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 in via De Marchi quando un passante ha notato la donna in acqua, in evidente difficoltà. La trentenne, di origini marocchine e con problemi di tossicodipendenza, si era buttata poco prima.

L'uomo non ha esitato un attimo e si è tuffato per recuperarla. E' riuscito ad afferrarla prima che la corrente la trascinasse via e, con l'aiuto di altri passanti, l'ha tratta in salvo. Sul posto pochi minuti dopo sono arrivati in massa anche i soccorsi: ambulanza, automedica e vigili del fuoco. Sia la giovane che il suo salvatore sono in buone condizioni: il rischio era che andassero in ipotermia visto che la temperatura dell'acqua si aggira sui 10 gradi. In via De Marchi sono arrivati anche i carabinieri per accertare l'accaduto.