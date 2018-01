Artigiano e padre di famiglia trovato impiccato in azienda: aveva 31 anni

di Alberto Beltrame

CONEGLIANO - Altro imprenditore si è tolto la vita sopraffatto da un periodo difficile che non sapeva più come superare: si è impiccato all'interno di un capannone, sede della sua azienda. Un vero choc per tutti gli amici, i colleghi di lavoro e i parenti di, 31 anni, di origini albanesi ma trasferitosi con la famiglia in Italia da quand'era bambino: era titolare della(allestimenti per fiere), abiatva a Mareno di Piave, lascia la compagna e i figli di 2 e 5 anni.Venerdì sera un amico l'aveva cercato: ma non rispondeva, preoccupato, aveva raggiunto ile aveva notato l'auto, una Smart bianca, parcheggiata davanti. Verso le 22.30 sono arrivati sul posto anche gli agenti del Commissariato. Non sono stati trovati biglietti con cui spiegasse i motivi del suo tragico gesto. Ma gli investigatori, sentendo i parenti e i collaboratori del 31enne, sono riusciti a tracciare un quadro piuttosto chiaro.