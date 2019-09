Radames, tornato boss dopo 30 anni di carcere senza mai aprire bocca

di Alberto Beltrame

TREVISO - Si è fatto trent'anni senza battere ciglio. Senza mai aprire bocca, senza tradire o collaborare con le forze dell'ordine, a differenza di tanti altri protagonisti della malavita che hanno operato in Veneto durante gli anni della Mala del Brenta. Quella di Radames Marietto Major, 66 anni, capoclan dei giostrai trevigiani , è una vita da bandito. Alla quale è sempre rimasto fedele. Anche quando è tornato in libertà, dopo aver espiato 30 anni di detenzione per reati che vanno dal sequestro di persona alle rapine a mano armata. E 10 mesi fa, quando è uscito definitivamente dal carcere di Opera, nel Milanese, è tornato a dirigere gli affari di famiglia. Radames l'egiziano (uno degli altri suoi soprannomi) ha ripreso il suo ruolo di capo, in qualche modo mantenuto anche quando era dietro le sbarre. Ne sono convinti gli investigatori