La storia di Giorgia: «Io figlia adottata venuta al mondo due volte»

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALTIVOLE (TREVISO) - Il 13 perè un giorno speciale. A dispetto della scaramanzia un talismano. Il 13 maggio Giorgia è nata la seconda volta. E il 13 settembre, oggi, esce il suo primo libro, Ti racconto un segreto (Antilia Treviso) scritto a quattro mani con Carlo Brusadin, che verrà presentato il 24 settembre alle 20.30 alla libreria Zanetti di Montebelluna. Ci sono segreti nella sua vita: ma lei ha deciso di abbracciare tutti, di comprendere tutti e di dire sempre e solo grazie. La sua storia, un anno fa, commosse il Nordest. Adottata a poche settimane di vita, ha sempre avuto la consapevolezza di essere stata un dono. Per la sua madre naturale e per la sua nuova mamma. Una vita come molte, densa di inquietudini e difficoltà. Poi il successo lavorativo, la voglia di aiutare gli altri a capirsi a mettere da parte il rancore e a diventare davvero se stessi. «Credo molto in questo progetto, penso e spero davvero possa ispirare molte persone in particolare donne, ne sono la testimonianza per tante cose. E sicuramente all'interno del libro tante chicchine che a me hanno aiutato».