LEGGI ANCHE---->

BELLUNO - Ilè stato trovato nelin una vallata scoscesa. Potrebbe trattarsi, secondo fonti deldato per scomparso nove mesi fa mentre andava lumache. A trovare il corpo i familiari dello scomparso che, dopo l'interruzioni delle ricerche ufficiali, avevano continuato a battere la zona dove si ipotizzava potesse essere caduto l'anziano. Il corpo si trovava in mezzo a un bosco, fuori sentiero, in località Pescoltre, una valle laterale della Val Tovanella, verso Ospitale di Cadore, a più di due ore di cammino da dove era stata ritrovata la macchina dell'anziano. La salma, ricomposta e imbarellata, è stata recuperata dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore con il supporto del Soccorso alpino di Longarone e trasportata al campo sportivo di Davestra, per essere affidata al carro funebre. Sul posto i carabinieri.