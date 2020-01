Addio Enrico, il giocatore di futsal si arrende al male a 27 anni

QUINTO – Addio a Enrico Crosato. Il 27enne di Quinto è mancato ieri pomeriggio nell’ospedale di Treviso dopo aver lottato per un anno contro un sarcoma. Aveva iniziato a sottoporsi alle cure alla fine di gennaio del 2019, facendo riferimento all’Istituto oncologico veneto di Padova. La malattia, però, nei mesi ha fatto il suo inesorabile corso. Enrico si era diplomato al turistico Mazzotti di Treviso. E da ormai sei anni lavorava per AerTre, la società che gestisce l’aeroporto Canova, come agente di pista. Amava il calcio e gli animali. Ha giocato con le squadre di Quinto, Zero Branco e Badoere.



Da qualche tempo si era dedicato al calcio a 5, entrando nelle fila dello Sporting Quinto Futsal. Da qui arriva un addio commovente: « Esce dal rettangolo di gioco, con il numero nove, Enrico Crosato – dicono dalla società – potrebbe recitare così la voce dello speaker. Non ci crediamo ancora. Impassibili di fronte a questo destino. Henry, lui che teneva la palla su e la difendeva per noi, ce la lascia, sicuri che la spingeremo dentro anche con il suo aiuto. Sarai sempre in quintetto. Sarai per sempre uno dei "fioi" dello Sporting. Ciao » .



Enrico lascia il papà Renzo, elettricista, già consigliere comunale di Quinto con delega alle politiche giovanili, la mamma Roberta e il fratello maggiore Devis. Il funerale verrà celebrato venerdì alle 14.30 nella chiesa di San Giorgio di Quinto.