PIEVE DI SOLIGO Ha dieci anni, è una pievigina doc ed è pronta a spiccare il volo. Stiamo parlando di Giada Pagotto, stella nascente della ginnastica artistica, selezionata per il programma Olimpico. Ora è in partenza per Brescia e il comune ha voluto ieri salutarla e renderle omaggio. La giovane atleta dell’a.s.d. Altea Gym di Pieve di Soligo, nonostante la tenera età può vantare un curriculum da piccolo prodigio. Da campionessa regionale “Gold Allieve” nella categoria A2, lo scorso maggio Giada ha partecipato ai campionati italiani individuali categoria “Gold A1 e A2” e, nonostante l’infortunio che l’ha tenuta ferma per settimane, è riuscita ad accedere alla finalissima ed arrivare sedicesima assoluta. Le sue doti non sono passate inosservate; così Giada è stata selezionata per il PSO (Programma Selezione Olimpica) e settimanalmente viene accompagnata a Brescia dove si allena con la prestigiosa società Brixia, alle dirette dipendenze del direttore nazionale Enrico Casella, allenatore delle atlete azzurre e dell’olimpica Vanessa Ferrari. Giulia Colomberotto, presidente a.s.d. Altea Gym, non nasconde la sua soddisfazione.



GLI AUGURI

«La nostra società ha sempre cercato di promuovere la ginnastica artistica nel territorio di Pieve di Soligo, ma non mi sarei mai aspettata che talento, tecnica e tanta passione creassero un’atleta di così alto livello. Auguro a Giada un futuro ricco di soddisfazioni anche se in salita. L’Altea Gym sarà sempre la sua fan numero uno». Ieri in municipio erano presenti anche Michela Ghizzo, direttore tecnico della società che ha descritto le abilità tecniche di Giada, l’allenatrice Lorenza Migotto e il collaboratore della Federazione Italiana Giorgio Citton. Anche l’assessore allo sport Danilo Collot ha voluto salutare Giada prima del suo trasloco in pianta stabile a Brescia: «Nella nostra città l’attenzione per lo sport in generale e per lo sport giovanile in particolare è notevole. Come amministrazione seguiremo e cercheremo di supportare Giada in questa sua affascinante e difficile sfida». Il sindaco Stefano Soldan ha invece sottolineato: «Abbiamo appreso con orgoglio della selezione per il programma olimpico di Giada. Ci congratuliamo con lei, con la sua famiglia e con tutto lo staff dell’Altea Gym per questo eccezionale risultato che è la prova che il duro lavoro e la serietà pagano». E Giada?



L’EMOZIONE

Emozionata ma molto determinata, per niente preoccupata per il trasloco a Brescia, dove la seguirà la famiglia, ha spiegato la sua passione per i salti e le giravolte che fin da piccolissima la ha avvicinata alla ginnastica artistica. «Sono molto felice che mi sia stata data l’opportunità di potermi allenare con i grandi della ginnastica artistica. Ringrazierò sempre Altea Gym per avermi fatto allenare a livello agonistico e per avermi aiutato ad arrivare fino a qui». La grinta non le manca di certo. Vedendola volteggiare in un video emozionale, si capisce che le doti ci sono tutte. Sognare importanti traguardi è lecito, anzi all’età di Giada è persino doveroso.