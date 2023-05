Nasce "Presa 10", il Gin al raddicchio rosso di Treviso

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Dopo la grappa, la birra, la marmellata, i formaggi e i prodotti da forno a base di radicchio rosso Igp, mancava il Gin. A supplire a tutto questo ci ha pensato Giuliano Tonon, chef di lungo corso a capo della cucina del ristorante "Celeste" di Venegazzù di Volpago. Ed ecco "Gin Presa 10" con radicchio rosso tardivo, lime, bacche di ginepro e botanicals che ne esaltano il profumo e il gusto originale e unico.

La ricetta innovativa di Giuliano Tonon, cultore della tradizione culinaria veneta prende il via sulla Presa 10 di Volpago del Montello dove lo chef ha iniziato nel lontano 1970 (dopo l'alberghiero a Recoaro e il lavoro al Miramonti di Cortina), la sua carriera professionale.



Infatti il primo ristorante di famiglia il "Costa d'oro" era proprio all'imbocco della presa 10 del Montello. Gin Presa 10 è realizzato e prodotto in collaborazione con la distilleria Da Ponte (dal 1892) di Corbanese; la gradazione è di 47°, l'equilibrio delle componenti e degli aromi esaltano il gusto amaro e rinfrescante; è ottimo liscio e ideale per realizzare cocktail originali.

L'etichetta raccoglie i simboli della terra veneta e della Marca: il radicchio rosso, la volpe che è simbolo di Volpago la corona è l'emblema della famiglia del Conte Loredan di Venegazzù e le foglie del radicchio. Per info e contatti: www.divorosso.it.