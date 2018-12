In vendita la Gigia, l'osteria icona del centro storico di Treviso. «Quella volta che Paolo Villaggio venne da noi...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - In vendita la storica osteria La Gigia, in centro a Treviso, a pochissimi passi da piazza dei Signori. Un colpo per i tanti trevigiani e non che si fermavano per una classica mozzarella in carrozza con prosciutto o acciuga e un'ombra di vino o una cedrata. Quest'osteria è da sempre un'icona, ma Alessandro Valiera, 68 anni, e l'inseparabile socio di Ovidio Gobbo, 70 hanno deciso di passare la mano, non di chiudere ma di vendere l'attività. «Purtroppo non possiamo imporre a nessuno di mantenere il locale così - ammette Alessandro - ma l'auspicio è sicuramente quello. Io e Ovidio abbiamo deciso di pensare più alle nostre vite. Qui dentro ci passiamo tante ore, sei giorni su sette. E ora di riposarci un po'». Ma questa piccolissima osteria di vicolo Barberia ha anche avuto clienti illustri, come Paolo Villaggio, ricorda ancora Alessandro: «Stava lavorando a Venezia e lo hanno portato qui, per fargli assaggiare qualche specialità trevigiana. Mi ricordo che si sedette su quella panchetta (accanto alla vetrina, proprio di fronte al bancone ndr). C'era gente e dopo di lui entrò un nostro cliente abituale, un signore anziano che si sedeva sempre nel posto occupato da Villaggio. Gli chiesi se poteva fargli posto e Villaggio, con grande gentilezza si spostò. Quel signore ne fu talmente impressionato che lo raccontò a chiunque per giorni».