GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Con un Gratta e vinci da 3 euro, ne vince 200mila . La dea bendata è passata, nel tardo pomeriggio di sabato, al bar All'angelo, situato lungo la Schiavonesca Marosticana, nel centro di Giavera, di fronte al tempio Regina pacis. Il locale, di proprietà di Claudio Toffoletto, è gestito da una famiglia cinese. Che ha festeggiato la vincita, arrivata dopo che una, indubbiamente meno consistente, c'era stata a inizio anno. E non è la prima volta che la fortuna passa per Giavera.

«Il vincitore - dice Anna - non è un frequentatore abituale del locale. Credo di averlo visto qualche volta con un amico. Forse viene dalla zona di Conegliano. La vincita è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato. Ha comprato prima un gratta e vinci che non è stato fortunato, poi ha tentato con questo. E con tre euro sono arrivati i 200mila». La notizia ha attirato l'attenzione dei tanti giaveresi che passano nel locale anche solo per un semplice caffè. Fra questi Giorgio Bettiol, ex consigliere comunale. E, indubbiamente, dopo la notizia il fascino dell'Angelo non può che essere aumentato. Mentre il giovane vincitore, che avrebbe fra i 30 e i 35 anni, si gode l'inatteso Babbo Natale. Che se non basta a cambiare completamente la sua vita, senza dubbio gli darà un grandissimo aiuto. Magari in vista di qualche investimento per il futuro. O per mettere su famiglia.