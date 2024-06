Gianpaolo Dozzo morto di malore nel giardino di casa a Quinto. Lega in lutto per "il grande mediatore": «Per noi era un simbolo»

TREVISO - Gian Paolo Gobbo è forse quello che ha conosciuto meglio Gianpaolo Dozzo: negli anni Ottanta hanno iniziato assieme una militanza politica che poi è diventata amicizia vera. E quando l’ex sindaco ha saputo della morte dell’amico quasi non ci voleva credere: «Per me è un dolore immenso», ha detto con un filo di voce. E come lui tanti altri leghisti sono rimasti sconvolti: dai più vecchi che con Dozzo hanno diviso innumerevoli battaglie ai più giovani, che l’hanno visto come un punto di riferimento. «Gianpaolo - ricorda Gobbo - è stato l’uomo deputato a dirimere le situazioni più complicate. Non a caso è stato commissario in Friuli e in Veneto nel dopo Tosi».

Trovato morto in casa, il cordoglio per Dozzo

Dozzo, per due mandati Sottosegretario all’Agricoltura e alle spalle varie legislature passate in parlamento anche come capogruppo alla Camera della Lega, bossiano della prima ora e poco in sintonia con la linea Salvini, ieri mattina è stato trovato dai familiari senza vita nel giardino della sua casa di Quinto. Sofferente di cuore da tempo, probabilmente gli è stato fatale un infarto. La notizia si è subito diffusa suscitando grande cordoglio. Il primo ad essere avvisato è stato Fulvio Pettenà, altro nome storico della Lega: «Non ci posso credere - dice - ieri a mezzogiorno (lunedì ndr) eravamo assieme e dovevamo vederci anche oggi. Con Gianpaolo se ne va un pezzo importante della Liga Veneta e della Lega. Nel 1980 Gobbo venne a Quinto, alla mitica osteria Tavernetta, assieme a lui c’era Dozzo. Lì iniziò a germogliare la Lega a Quinto e nella Marca. Dozzo aveva un carattere chiuso, ma era una persona sincera, corretta. E quando parlava era legge».

I ricordi

Mauro Michielon con Dozzo ha condiviso la grande cavalcata a Roma: «È stato un uomo di grande rettitudine, di una correttezza unica. Negli ultimi tempi si era distaccato dalla Lega e dalla politica ma lo ha fatto senza polemiche. Come era nel suo stile». Uno a cui Dozzo mancherà parecchio è Giuseppe Basso: «Per noi era un punto di riferimento. Ricordo nel 2003, quando venni nominato assessore. Eravamo a una cena, Dozzo si avvicinò e mi mise una mano sulla spalla dicendomi: “Bepi, vedi de far ben. Che a Treviso ci teniamo”. Era l’uomo dei consigli. Era sempre disposto a dire la parola giusta». Gianangelo Bof, sindaco di Tarzo e parlamentare, ricorda: «È stato un grande uomo della Lega, ma soprattutto un grande saggio, pacato mai sopra le righe, persona intelligente ed educata. La sua memoria sarà sempre viva nei nostri cuori». Il sindaco Mario Conte chiude: «Una persona perbene, di grande disponibilità, un esempio per gli amministratori e per tutti coloro che si avvicinano alla politica. La sua morte mi rattrista molto». I funerali di Gianpaolo Dozzo si svolgeranno venerdì nella chiesa di San Giorgio a Quinto alle 14,30. Lascia la moglie Isabella e il figlio Umberto.