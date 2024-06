QUINTO (TREVISO) - «Grazie, Paolo. Grazie per la tua amicizia. La politica è una cosa bella, un’alta forma di servizio. Ma la politica vissuta in spirito di amicizia è davvero qualcosa di impagabile». Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, uno dei massimi punti di riferimento della Lega, non ha trattenuto le lacrime nel salutare per l’ultima volta Gianpaolo Dozzo, già sottosegretario all’Agricoltura e capogruppo del Carroccio alla Camera, mancato improvvisamente martedì a 69 anni. Sono state oltre 500 le persone che ieri si sono riunite nella chiesa di Quinto. Accanto al feretro ricoperto di rose bianche, c’erano i familiari: la moglie Isabella, il figlio Umberto assieme a Francesca. E poi tutta la storia della Lega. La vecchia guardia che il dolore ha riunito anche oltre le divisioni, i contrasti e strade divergenti.

Il cordoglio

Lo stesso Giorgetti ha fatto riferimento alle origini, rivolgendosi direttamente a Dozzo: «C’era tra noi il pluriennale contenzioso se era nata prima la Liga o la Lega, se era nata prima la Lega a Varese o a Treviso. Beh, è stato risolto – ha spiegato – solo pochi giorni fa mi avevi scritto raccontandomi della gioia immensa che ti aveva dato Umberto Bossi, che parlando della nascita della Lega ha rivelato come avesse imparato la vera dimensione della politica in quelle riunioni che la Liga organizzava nelle domeniche per parlare di autonomia e dei problemi della propria gente». «Oltre agli incarichi, poi, sicuramente importanti – ha aggiunto – la dimensione politica più vera era proprio quella dietro al palco di Pontida o a Venezia, a vedere sventolare tutte quelle belle bandiere».

Lega in lutto

In chiesa c’era di fatto un rappresentante per ogni periodo storico della Lega. Dal governatore Luca Zaia con gli assessori Elisa De Berti, Manuela Lanzarin, Roberto Marcato e Federico Caner, il presidente della Provincia, Stefano Marcon, e il sindaco di Treviso, Mario Conte, fino a Massimo Bitonci, il segretario provinciale Dimitri Coin, Fulvio Pettenà, amico d’infanzia di Dozzo, Leonardo Muraro, Mariangelo Foggiato, Toni Da Re. Sindaci ed ex sindaci leghisti. Non c’era Gian Paolo Gobbo, che iniziò il percorso della Liga anche incontrando Dozzo e Pettenà in un bar di Quinto. Ma giovedì sera aveva partecipato assieme ad altri esponenti del Carroccio a una commemorazione dedicata a Gianpaolo. Così come non c’era Giancarlo Gentilini. Attraverso Giuseppe Basso, però, l’ex “Sceriffo” 94enne ha fatto recapitare alla famiglia di Dozzo una lettera scritta di proprio pugno. Famiglia che in linea con il carattere riservato di Gianpaolo ha scelto di mantenere un basso profilo. Nessuna bandiera. Sono bastate le parole di Giorgetti. «Cosa mi dici? Era questo l’intercalare con cui cominciavano le telefonate – ha ricordato il ministro parlando di Gianpaolo – ci siamo trovati subito, anche perché con caratteri simili, tanti anni fa a Roma. E l’amicizia è stata poi cementata in migliaia di giornate di lavoro e di cene. Creavamo una piccola enclave, una specie di famiglia tra amici, protetta dai vizi romani, da cui volevamo stare un po’ distanti». Negli anni, a stringere ancora di più i rapporti è stato un viaggio e una messa cantata nella cattedrale di Westminster. «Probabilmente non abbiamo capito molto – ricorda il ministro – ma ci ha restituito una dimensione di sacro, che ci siamo portati dietro». Don Stefano Bressan, parroco di Quinto, ha ripercorso la vita e le attività di Gianpaolo Dozzo. La giovinezza a Quinto, il matrimonio con Isabella nel 1983, l’arrivo del figlio Umberto e poi nel nipotino Pietro. Il lavoro, inizialmente come dirigente d’azienda nel settore del mobile, poi la politica locale e di seguito il palcoscenico nazionale, l’ingresso in Parlamento nel 1994 e il sottosegretariato dal 2001. «Come comunità cristiana abbiamo un debito di gratitudine. L’oratorio di San Giorgio e altri lavori, come a San Cassiano, sono stati possibili anche grazie al suo contributo – conclude don Stefano – era riservato, mosso da grande passione e non dal desiderio di apparire. Ha lasciato in secondo piano le ambizioni personali a favore dell'impegno civile e istituzionale. E la politica è la forma più alta di Carità, seconda solo alla Carità verso Dio».