Elezioni, Vittorio Veneto al ballottaggio. Gianluca Posocco: «Abbiamo fatto una cosa importante, ora porteremo a votare chi non lo ha fatto»

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Elezioni a Vittorio Veneto, Gianluca Posocco il giorno dopo il voto pensa già al prossimo 23 e 24 giugno quando i cittadini saranno chiamati nuovamente alle urne per decidere chi sarà il sindaco tra lui e Mirella Balliana. «Ora siamo rilassati ma pieni di tanta energia. Bisogna capire come portare a votare chi non è andato a votare. I giovani sono coloro che prenderanno in mano la città e li voglio vedere alle urne. In questi 15 giorni lavorerò parlando a tutti gli elettori perché bisogna far passare il nostro programma - spiega -. Non ho parlato di apparentamenti, vado a parlare con gli elettori, con chi è rimasto fuori, anche dei leghisti. Quello che è successo non è colpa del movimento Lega. Chi era amico, rimane amico». La gioia del ballottaggio: «Mesi fa siamo partiti e abbiamo costruito un gruppo fatto da persone che ne sanno come esperienza. Come avversario avevamo una corazzata perché come sappiamo Vittorio Veneto è un Comune di centrodestra e arrivare al ballottaggio ci dice che abbiamo fatto una cosa importante». (intervista di Claudia Borsoi)