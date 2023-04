Gentilini, ultimo Consiglio comunale per lo Sceriffo in lacrime

TREVISO - Ultimo Consiglio Comunale dopo quasi 30 anni di sedute per Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso. Lo Sceriffo, 94 anni il prossimo agosto, militante della Lega Nord, ha salutato in un'atmosfera carica di commozione e lo stesso Gentilini non ha saputo trattenere le lacrime. Per lui omaggio bipartisan, anche dall'opposizione.