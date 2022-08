Gentilini compie 93 anni: «Voglio tornare a governare in mezzo al mio popolo»

TREVISO - L'ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini nel video messaggio in occasione del suo 93esimo compleanno annuncia: «Voglio tornare a governare in mezzo al mio popolo». E poi, nel suo stile, lancia una frecciata a chi punta alla poltrona a Roma: «Si sta svilendo l'amore per la città e per i cittadini per uno scranno a Roma. Io elimineri gli scranni come ho fatto con le panchine»