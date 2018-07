Cambia una lampadina in casa e cade, muore il sacrestano: aveva 71 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portogruaro - Tragica fine per il pensionato trevigiano, sacrestano a. L'uomo stava lavorando al sistema elettrico della sua casa quando è rimasto folgorato da una scossa elettrica che l'ha fatto cadere a terra. E' accaduto ieri sera in un'abitazione di viale Pordenone a Portogruaro: l'uomo ha perso la vita davanti agli occhi della moglie mentre cercava di cambiare una lampadina., 71 anni, era originario di San Fior.Non è chiaro se a essere stato fatale sia stato il trauma riportato per via dell'imprevisto di tipo elettrico o se, invece, il 71enne sia deceduto per via dell'impatto con il pavimento. Fatto sta che i sanitari del 118 non hanno potuto nulla: al medico non è rimasto altro che constatare il suo decesso.Sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri.“