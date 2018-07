Gian Pietro Favaro: «Io ex senatore con 3 pensioni, difendo i miei vitalizi»

di Paolo Calia

TREVISO - Di pensioni non ne ha una, ma tre. Di cui due di un certo peso.ogni mese incassa l’assegno come ex insegnante di liceo, poi il vitalizio come ex consigliere regionale e infine quello come ex senatore. Non poco. Quanto? «Non ve lo dico», risponde. Favaro è sereno e non intende rinunciare ai suoi diritti. Già ha dovuto mandare giù il taglio dato dalla Regione tre anni fa e adesso battaglia, assieme a una schiera di ex colleghi, per impedire o ridimensionare le sforbiciate annunciate per gli ex parlamentari. Lui è un politico di vecchia scuola. È stato tante cose: segretario regionale della Democrazia Cristiana, sindaco del suo piccolo paese (Riese Pio X) e, appunto, consigliere regionale e poi senatore. Nel mezzo ha avuto esperienze anche in consiglio provinciale. Insomma: un’esperienza politica a tutto tondo. E adesso, a 77 anni appena compiuti, si gode tre assegni mensili tra vitalizi e pensioni.