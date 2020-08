TREVISO «Un caso difficilissimo, forse il più complicato affrontato fino a oggi. Ma per questo ancora più stimolante». Stefano Vanin, entomolgo, titolare della cattedra di Zoologia all'università di Genova, villorbese, parla da Messina. Da giorni sta lavorando a quello che ormai è diventato il giallo dell'estate 2020: la morte di Viviana Parisi e del suo piccolo Giole Mondello, di 4 anni. Dopo giorni e giorni di ricerche i corpi, o quel che ne è rimasto, sono stati trovati nelle campagne di Caronia, piccolo centro lungo la costa tra Messina e Palermo bruciato dal sole e circondato da un cappa di caldo opprimente. La Procura di Patti ha dato mandato a Vanin di indicare nel modo più esatto possibile il momento della morte di madre e figlio e, possibilmente, il luogo. Sono dettagli fondamentali per ricostruire una vicenda tragica, il dramma di una mamma e del suo piccolo scomparsi nel nulla e ritrovati senza vita.

I NODI

Vanin non si sbilancia in ipotesi o ricostruzioni. In questi giorni si legge e si sente di tutto e di più, ma non c'è nulla di provato, nessuna verità. «L'unica cosa certa è che, adesso, non c'è nessuna ipotesi - precisa - la situazione è molto complicata. I corpi sono stati ritrovati dopo molti giorni in un contesto difficile, reso ancora più complesso dalle condizioni ambientali, dal gran caldo e da tanti altri fattori. In questi casi passa il tempo e più tanti particolari importanti si perdono. Per questo servono analisi approfondite». La sua azione si concentra sugli insetti, rivelatori di tante notizie importanti per chi le sa leggere. La loro presenza aiuta a circoscrivere spazio e tempo, fattori essenziali per chi deve portare avanti le indagini. Vanin lavora sul campo: quella campagna così dura l'ha già affrontata più volte per fare i rilievi. E per questo sorride quando sente e legge critiche su come sono state fatte le ricerche, soprattutto di Giole, trovato quasi per caso da un volontario: «Chi critica dovrebbe venire qui e vedere cosa c'è - dice - chilometri e chilometri di cespugli e rovi. Cercare qualcosa e qualcuno è molto complicato. Il volontario che ha trovato i resti di Gioele è stato bravo e fortunato. Ha detto di aver avvertito un odore particolare e di averlo seguito. In quel punto i cani non erano mai passati e altri ricercatori non hanno avuto la stessa fortuna».

COSA È SUCCESSO?

Vanin sull'esito dell'indagine non si sbilancia: «Non compete a me fare ipotesi. Ci sono però alcuni fatti da cui partire. Il corpo della donna si è decomposto nel punto in cui è stato trovato, ma non è detto che quello sia anche il punto dove la signora è morta. Individuarlo con esattezza non sarà semplice, ce lo diranno solo gli esami e le analisi che stiamo facendo. E lo stesso vale per cause che hanno portato alla morte: bisognerà esaminare migliaia di vetrini al microscopio per capire qualcosa. Nel mio campo sarà importantissimo rilevare l'esatta temperatura che c'era in questo posto quando è stato trovato il corpo: la temperatura è strettamente collegata allo sviluppo degli insetti, parametro fondamentale per circoscrivere i tempi dell'accaduto. La Procura mi ha dato novanta giorni di tempo per concludere tutte le mie analisi. Il lavoro è tanto ma ce la farò a costo di lavorare anche di notte». L'entomologo trevigiano non è da solo: «Come sempre in questi casi è fondamentale la squadra - dice - lavoro assieme a due medici legali molto bravi e, nei prossimi giorni, si uniranno al nostro gruppo anche un geologo e due veterinari. Sono professionalità importanti per i rilievi sul terreno e per capire l'origine dei segni degli animali trovati sui corpi». Vanin prenderà parte anche all'autopsia sui resti del piccolo Giole: un'analisi ritenuta importante dagli investigatori. Sarà fondamentale per aggiungere altri tasselli a un puzzle di cui non si conosce il numero di pezzi e di cui manca anche l'immagine di riferimento. Un rompicapo.



