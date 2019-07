Coppia di ubriachi dà in escandescenze in zona Ghirada: denunciati

All’1 della scorsa notte sono arrivate numerose segnalazioni al 113 per la presenza, in zona Ghirada, di due ubriachi, un uomo e una donna, che urlavano disturbando e si muovevano vicino alle auto in sosta.



Giunti sul posto, i due equipaggi delle Volanti hanno subito fermato i due individui, identificati per M. F., quarantenne e B.M., la donna 35enne, entrambi italiani già noti alle Forze dell’ordine, cercando di riportarli alla calma. L’uomo ha assunto subito un atteggiamento aggressivo, colpendosi il volto con schiaffi e pugni, scagliando una bicicletta contro un cancello e cominciando ad insultare e minacciare i poliziotti, spintonandoli con forza.



Nonostante gli agenti avessero cercato di calmarlo, è diventato sempre più violento, fino a colpire con spinte e schiaffi gli operatori che, per placare la sua furia, hanno dovuto utilizzare tutti gli strumenti in dotazione alle Volanti; tuttavia, M.F. ha continuato nella sua condotta fino a procurare delle lievi lesioni a uno di loro. Ad aggravare la sua posizione è stato il fatto che fosse in possesso di una lama in acciaio di 12 cm. Durante il tragitto per la Questura, M. F., ha continuato nel suo atteggiamento violento, tentando di danneggiare la Volante fino a costringere i poliziotti a fermarsi, impossibilitati a continuare a guidare, per cercare di impedire che commettesse anche atti autolesionistici.



Dopo gli accertamenti di rito, M.F. è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltraggio a P.U., e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo odierno.

