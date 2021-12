Gf Vip, papà Franco torna dal suo Manuel Bortuzzo: «Vedere il tuo dolore ci ha fatto male a tutti. Finalmente ora sei sereno»

Torna il secondo freeze per Manuel Bortuzzo e a entrare in casa del Gf Vip per dare la giusta spinta all'ex nuotatore è papà Franco. «È arrivata la tua bomba d'energia. In questi 3 mesi sei stato pazzesco. Tutti ti amano io sono qua per dirti quanto ti amo, mi hai insegnato a vivere perchè io non ti ho mai visto piangere e vedere le tue lacrime mi hanno fatto venire un nodo in gola. Vedere il tuo dolore ci ha fatto male a tutti. Il tuo percorso non è stato facile ma ora hai trovato la tua serenità e sono felice. Mi sto vivendo il tuo Aldo e mi sono fatto un tatuaggio come lui, lui è in casa nostra. Ti sei fatto prendere in braccio cosa che con noi non hai mai fatto e sono orgoglioso, con giucas anche hai un rapporto speciale Voglio ringraziare tutti. Qesta è l'Italia che ti vuole bene.»

Gf Vip, l'emozione di Manuel

Manuel non riesce a parlare.

Ma interviene Alfonso Signorini per parlare con Franco: «Che cosa mi dici di Lulù». papà Bortuzzo ha espresso più volte la sua ostilità nei confronti della principessa, ma stasera sembra pensarla diversamente.

«Io adesso in questo momento posso dire che vive la sua serenità e se lui sta bene a me va bene, ha 22 anni deve decidere lui, per me l'importante è vederlo felice. lui sceglie se lui è sereno io sono la persona più felice del mondo»

Manuel si sforza per dir qualcosa, ma fatica, l'emozione è forte: «Lo ringrazio perchè so che fa un lavoro di backstage davvero importante, però questo è il risultato ed è bellissimo. Non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti»

Le parole di Aldo

Signorini poi torna a parlare dell'amico Aldo «Lui ha detto una cosa importante “mi piacerebbe instradare Manuel nell'arte della scherma”»

Bortuzzo non vede l'ora di uscire: «Appena esco voglio fare tutto noi ci proveremo poi quello che viene viene»

E da Aldo parte il conforto: «Parigi, confermiamolo!»

Il messaggio da parte di franco prima di lasciare la casa è per Alex Zanardi che dopo un anno è tornato a casa.