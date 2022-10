Gf Vip, Giaele De Donà a rischio squalifica: «Ha fatto un gesto aberrante». Ecco cosa sta succedendo

ROMA - La trevigiana Sofia Giaele De Donà a rischio squalifica? La concorrente di Vittorio Veneto si sarebbe resa protagonista di un atto grave che potrebbe portarla a un'espulsione immediata dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma cosa è successo esattamente?

Dopo le polemiche scaturite dal dibattito sulla relazione aperta con il marito e sul week end da 30mila euro con l'amica, Giaele torna a far parlare di sé per un fatto che potrebbe costarle il posto nel loft di Cinecittà. La gieffina di Vittorio Veneto avrebbe utilizzato in modo dispregiativo il termine "down", rivolgendolo a Pamela Prati.

A lanciare l'allarme, ancora una volta gli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini che su Twitter hanno condiviso post di fuoco. «Nel 2022 usare la parola down come offesa è aberrante e il fatto che non sia stata minimamente ripresa fa pensare molto. Schifo». E ancora: «Possiamo renderci utili e utilizzare le nostre forze per sbattere fuori la De Donà? Ha chiamato una concorrente down, ma cosa cavolo aspettiamo tutti? Siamo i paladini del giusto, perché non anche in questa occasione? O siamo tutti una massa di ipocriti?».

Giale De Donà sarà squalificata? Domani, giovedì 6 ottobre, la nuova diretta. Staremo a vedere.