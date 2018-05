Gentilini si risposa, ma "tradisce" la sua Treviso: «Nozze in Emilia»

di Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - «La vita va avanti. Ci sono parentesi che si aprono e si chiudono. E poi bisogna avere il coraggio di aprirne sempre di nuove». È unfilosofo quello che si gode la nuova ondata di popolarità arrivata con la notizia della sue nuove nozze. Il punto di ritrovo è sempre quello: il. Lui è lì, promesso sposo, seduto a un tavolino all'aperto con gli amici di sempre impegnati in una partita a briscola.Sorride e fa il pieno di complimenti e felicitazioni. Il titolare di una gioielleria di passaggio in bicicletta gli vorrebbe regalare le fedi, ma lui declina l'invito: «Grazie, le ho già prese». Poi si avvicina una cameriera del ristorante con un bouquet di fiori in mano e glieli regala. E lui coglie la palla al balzo: «». E tutto un rincorrersi di mani da stringere, pacche sulla spalla, domande. Gentilini sta al gioco, il contatto con la gente gli piace e l'esperienza non gli manca. Ma si vede che vuole tenere la sua Maria -che non ama le luci della ribalta anche se consapevole di sposare un personaggio che come si muove fa notizia - lontana da ogni clamore. Qualcosa però confida. «Ci sposiamo il 26 maggio - annuncia -. Voglio una cerimonia tranquilla, lontana da occhi indiscreti. Assieme solo alla famiglia e ai pochi amici di sempre. Andremo in Emilia, dove c'è un sindaco mio amico...»...