Gentilini si risposa a 89 anni: «Dopo la morte di mia moglie, lei mi ha fatto continuare a vivere»

TREVISO - Lo "sceriffo" di Treviso si risposa:. La prescelta èe risiede in città. «Alla morte di mia moglie - spiega Gentilini - quella signora mi ha dato la possibilità di continuare a vivere, in tutti i sensi. Sono un uomo che non è capace di vivere da solo». Il sì avverrà, lontano dai riflettori che l'hanno seguito nella sua vita politica di ex sindaco della città.Gentili aveva perso la moglie, conosciuta nel 1946, a ottobre a causa di una grave malattia che l'aveva portata dal 2014 in una casa di riposo. Lo "sceriffo" sarà candidato come capolista in una civica che porta il suo nome e quello del governatore Luca Zaia alle comunali del 10 giugno.