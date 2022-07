TREVISO - Piccolo intervento chirurgico per Giancarlo Gentilini, ricoverato da qualche giorno al Ca' Foncello per un problema alla cistifellea. Alla fine della scorsa settimana ha avuto un malore che ha convinto la famiglia a un ricovero. Dopo tutti gli esami di rito gli sono stati diagnosticati dei calcoli. Giovedì, 14 luglio, l'intervento per rimuovere la causa dell'irritazione. E tutto è andato nel migliore dei modi. Già ieri lo Sceriffo ha parlato, rassicurando tutti: «Sto bene - ha detto - i trevigiani stiano tranquilli. Sono commosso dall'affetto che sto ricevendo». Chi gli sta attorno professa grande tranquillità e la previsione è che tra lunedì o martedì possa venire dimesso.

«Il nostro Giancarlo Gentilini sta bene - ha dichiarato il sindaco Mario Conte - ha affrontato e superato alla grande un piccolo intervento e tra qualche giorno tornerà a ruggire tra i mercati, nelle piazze ma soprattutto in mezzo ai nostri cittadini»

Due mesi fa Gentilini ha subito un altro breve ricovero per degli accertamenti al cuore, poi è tornato in giro con l'energia di un tempo. E così accadrà anche questa volta. Gentilini non perde l'occasione per sottolineare la bontà della sanità trevigiana. Già al termine dei controlli cardiaci della primavera aveva fatto i complimenti al direttore generale Francesco Benazzi per la professionalità e la gentilezza del personale e per la qualità del servizio offerto. Quando, ieri, la notizia del suo nuovo ricovero si è diffusa, anche i social si sono riempiti di messaggi di auguri e di pronta guarigione. Decine e centinaia di persone si sono preoccupate per le sue condizioni di salute, segnale tangibile di quanto sia forte l'affetto che lega Gentilini al suo popolo. E tutti sono in attesa del prossimo agosto, quando l'ex sindaco compirà 93 anni.