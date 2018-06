Lo Sceriffo: «La vittoria di Conte? Merito mio ma farò il "consigliere semplice"»

TREVISO - Il giorno dopo il trionfo di Mario Conte alle elezioni comunali della città , lo "Sceriffo" Giancarlo Gentilini torna a parlare dicendo chiaro e tondo che solo grazie alla sua lista l'esito del voto è stato così schiacciante: «, temevo il ballottaggio che è sempre un azzardo e quindi ho corso perché».Giancarlo Gentilini ha quindi le idee chiare sul ruolo che ha avuto la sua lista (con Luca Zaia): «Ora Conte - sottolinea sorridente all'Ansa -, mantenere le promesse, non fare nulla per sé e tutto per la città,». Gentilini non aspira ad incarichi: «Non ho l'età, ho fatto il mio tempo, finché il buon Dio vorrà. Una parte di ciò che volevo - rileva - l'ho ottenuto: eliminare i comunisti da Treviso; ora voglio che si dia tranquillità e sostegno alle famiglie perché si facciano figli. Non voglio - conclude - che il nostro Paese sia islamizzato ma che venga mantenuta l'italianità e il cristianesimo».