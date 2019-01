Genitori in trappola nel treno diretto a Vienna: il bimbo resta solo sul binario

di Alberto Beltrame

TREVISO - Hanno accompagnato dei parenti ine sonoper aiutarli ae per dare loro l'ultimo saluto prima della partenza. Solo che il, diretto a, èsenza lasciare loro il tempo di scendere e sulla banchina, tutto solo, è rimasto il loro bimbo di. A mamma e papà, una coppia che vive in provincia di Treviso, si è raggelato il sangue quando il vagone ha cominciato a muoversi. Non si sono però fatti prendere del panico e hanno subito chiesto aiuto al 113. Dalla sala operativa della questura, erano circa le 21.30 di sabato sera, sono stati immediatamente avvisati gli agenti della polizia ferroviaria che in una manciata di minuti hanno raggiunto il bambino, comprensibilmente spaventato, e lo hanno preso in custodia fino al ritorno dei genitori, fatti scendere alla stazione di Conegliano e da lì rientrati a