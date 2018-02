Annuncio choc del candidato: «Brucerò tutti libri gender»

di Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO -annuncia: “Bruceremo i libri gender”. E si appella a Trump e Putin: “Liberateci dalle lobbies invertite”. L’(424 voti con il 3,01% alle elezioni comunali 2017), ora in corsa per la Camera con lo stesso movimento,, la cui politica per la vita è fonte di ispirazione per il Popolo della Famiglia, e al presidente russo: «Liberateci dalle lobbies invertite.per mandare a casa i pervertiti che propongono a bambini di 9 anni di “saper spiegare come l’identità di genere di una persona può non corrispondere al sesso biologico", di 12 anni ad essere già edotti sul fatto che i rapporti gay sono “piacevoli” e non portano infezioni, e a 5 anni che devono essere indottrinati sul rispetto per le famiglie diverse».