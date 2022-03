Tre gemellini in fuga dalla guerra trovano casa, solidarietà e tanti aiuti generosi

MONTEBELLUNA - Tre gemellini di 21 mesi, due maschietti e una femminuccia. Un miracolo della vita, che la loro mamma ha dato alla luce, perfettamente sani, all'età di 47 anni. E, compiuto il primo prodigio, quello della nascita, ora sono inconsapevolmente protagonisti di un altro mezzo miracolo. Dopo aver attraversato tre frontiere diverse, quella moldava, quella rumena e quella ungherese, sono sfuggiti alla morte e alla guerra che imperversa in Ucraina e giocano tranquilli in una casetta di Montebelluna con la loro mamma. La loro è una bella storia nel contesto di una tragedia, come può esserlo una terribile guerra nel cuore dell'Europa. Perché dietro alla vicenda c'è la generosità di una famiglia ma anche di un'intera comunità.

APPROFONDIMENTI NOALE I rifugiati ucraini ospitati al padiglione Fassina: «Noi in... L'EMERGENZA UMANITARIA In fuga dalla guerra. L'ondata dei profughi ucraini in Veneto CONEGLIANO/VALDOBBIADENE Accolte famiglie in fuga dalla guerra: tre bambini positivi al... FUGA DALLA GUERRA Più profughi ai valichi, il prefetto: «Accoglienza... ROVIGO Ucraina, partono i primi furgoni di Bandiera Gialla con cibi, farmaci... PADOVA Anche i veterinani in aiuto all'Ucraina: visita gratuita agli...

DISPERAZIONE E SALVEZZA

«La mamma dei gemellini, di origini moldave ma sposata con un ucraino - spiega D.C. di Musano - è sorella della mia compagna. Che, da quando è scoppiato il conflitto, è piombata nella disperazione». Impossibile non essere in pena, del resto, al pensiero di quelle vite a rischio e di affetti in pericolo nel bel mezzo di un conflitto. Di qui l'offerta alla sorella di ospitare la famiglia a Montebelluna, nella propria casa. «La mamma dei piccoli, la sorella maggiore 22enne e il suo ragazzo sono così partiti per raggiungere l'Italia - continua l'uomo - ma, date le origini americane di lui, sono stati costretti a un giro tortuoso, durato più giorni. Alla fine, però, sono riusciti ad arrivare a Montebelluna, dove sono rimasti in 4». Nell'alloggio di via Ospedale vivevano peraltro la sorella e il compagno, che hanno scelto di lasciare libera la casa trasferendosi in un'abitazione di Trevignano. «In questo momento siamo alle prese con un mare di pannolini -racconta D.C.- ma nello stesso tempo abbiamo tanti aiuti generosi dai montebellunesi, che non possiamo che ringraziare». Soprattutto di fronte alla guerra, un unico grande lutto per tutti.