SAN VENDEMIANO - Altri due 100 e lode al Liceo Marconi di Conegliano conquistati da Alice e Arianna Magnanini, sorelle gemelle di San Vendemiano, allungano la lista delle eccellenze scolastiche nel Coneglianese. Alice era già balzata agli onori delle cronache qualche mese fa per la sua medaglia di bronzo alle Olimpiadi Europee della Matematica (EGMO), che ha portato lustro al suo istituto e al paese. Al rientro si era subito messa a studiare in vista della maturità imminente. «Non potevo prevedere il 100 e lode: un risultato sudato, ma anche meritato – racconta Alice – È stato difficile perché c’erano lo scritto di italiano e quello di matematica reintegrati dopo due anni di Covid. Ho fatto il tema su Giorgio Parisi, fisico premio Nobel nel 2021, e poi anche la prova di matematica è andata bene». Alice, che frequenta l’indirizzo di Scienze Applicate, all’istituto Marconi, ha dimostrato in tutto il suo percorso scolastico di primeggiare quando si tratta di matematica. «L’orale è andato bene. È un colloquio multidisciplinare che parte da uno spunto e si devono fare tutti i vari collegamenti nelle varie materie – spiega Alice – Sono partita dalle onde sismiche e il loro impatto all’interno della Terra e da là ho collegato le onde in fisica (elettromagnetiche) e dopo in arte, italiano, inglese… Non è stato semplice, non lo è mai quando si tratta di una prova simile, ma è andata bene». Alice ha deciso di prendersi due settimane di vacanze adesso e poi, come aveva già annunciato a primavera, farà la prova d’ingresso per accedere alla facoltà di matematica della Scuola Normale Superiore di Pisa. I test per la selezione si tengono il 25/26 agosto con gli scritti di matematica e fisica.



LA SFIDA

«È molto difficile essere ammessi, passano soltanto 30 persone su 240 – e aggiunge – Ci si prova, non bisogna vivere con il rimorso di non avere tentato». Il piano alternativo, se non dovesse essere ammessa, è la selezione per l’ingresso alla Scuola Galileiana di Padova, altro ateneo d’eccellenza, prevista per metà settembre. Non è stata da meno Arianna, con il suo 100 e lode, un voto che gratifica l’impegno e prelude a nuovi orizzonti. «Ci sperava molto anche lei - continua Alice, che non nasconde la grande soddisfazione di entrambe – ma era un traguardo talmente ambizioso che non pensavamo di raggiungerlo. Non siamo in classe insieme e non abbiamo le stesse preferenze e attitudini; lei frequenta l’indirizzo economico-sociale ed è più portata per le materie umanistiche e le lingue, in particolare il cinese».



L’AVVENTURA

Anche Arianna ha di fronte a sé una nuova sfida, della quale è felicissima. È stata infatti ammessa, dopo avere superato varie complesse selezioni, al corso di Business and Management in cinese mandarino, per il quale ha vinto anche la borsa di studio a Londra e molto presto, quindi, partirà per questa nuova avventura. C’è la concreta possibilità che si sentirà ancora parlare di queste straordinarie ragazze le quali, con il loro esempio ed entusiasmo, sono il simbolo di una generazione che s’impegna per un futuro migliore, che non è soltanto il loro.