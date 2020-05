Gel igienizzante venduto con un ricarico del 930 per cento: sequestrati 80 litri

Mascherine e dispositivi di protezione a prezzi maggioranti: sequestrati nel Trevigiano 80 litri di gel igienizzante, venduto con un ricarico del 930 per cento rispetto al prezzo di acquisto, ipotizzando a carico di un commerciante il reato di “manovre speculative su merci” ex art. 501-bis del codice penale.



Numerosi sono stati gli interventi eseguiti dai Reparti del Comando Provinciale di Treviso per contrastare la frode nel commercio di dispositivi di protezione individuali e ancora di gel per la pulizia delle mani. Sono state sequestrate 60.250 mascherine chirurgiche prive della prescritta certificazione, 1.800 camici non conformi , e 3.826 litri di gel venduto come presidio medico- chirurgico in assenza dei requisiti di legge. È stata inoltre tracciata l’illecita commercializzazione di altri 221.593 dispositivi di protezione individuali. Complessivamente sono sei le imprese coinvolte e quattro i soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di “frode nell’esercizio del commercio”, che rischiano la reclusione fino a due anni.



L’attività investigativa svolta dai militari della Guardia di Finanza ha consentito anche, nel corso di un controllo nei confronti di un’impresa tessile, di accertare gravi violazioni in materia di lavoro nero e di sfruttamento della manodopera, e di segnalare l’imprenditore alla locale Procura della Repubblica per il delitto di “caporalato”.



L'attuale crisi pandemica rappresenta, purtroppo, un terreno fertile per azioni illecite di truffatori e speculatori, offendo occasioni di arricchimento indebito. I controlli sistematici da parte della Guardia di Finanza sono un presidio di sicurezza economico-finanziaria, perseguendo, accanto all'obiettivo prioritario di difendere la salute dei cittadini, anche quello di tutelare gli operatori onesti già in sofferenza in questo difficile periodo emergenziale.