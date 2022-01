Gattino bloccato per giorni all'interno di una canna fumaria: ora è salvo

ASOLO - Il suo miagolio sembrava un lamento lontano. Poi alla fine si è capito da dove arrivasse e si è tratta in salvo la bestiola. Un gattino è rimasto per giorni incastrato all'interno di una canna fumaria. Il lieto fine si è avuto solo oggi, primo gennaio, poco dopo le 17 quando i volontari di Asolo dei vigili del fuoco sono intervenuti a Paderno del Grappa per soccorrere il gattino bloccato all'interno della canna fumaria da diversi giorni. Liberato, il gattino ha trovato subito una famiglia che lo accudirà.