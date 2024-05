Gara tra bolidi postata sui social, denunciati due giovani ad Altivole: «La sfida dopo una serata al bar». Caccia allo starter Video

ALTIVOLE (TREVISO) - Folle gara tra bolidi a San Vito di Altivole, filmata e condivisa sui social. I due giovani denunciati, un 23enne di origini albanesi e un 20enne italiano, hanno ammesso le proprie responsabilità: «Abbiamo sbagliato. E' stata una bravata» hanno spiegato ai carabinieri, assicurando che il contesto non era quello di un giro di gare clandestine e scommesse ma un passatempo goliardico, nato per gioco alla fine di una serata in compagnia in un bar della zona.

«Stiamo cercando lo starter, il ragazzo che ha dato il via alla corsa - spiega il capitano Manlio Malaspina, comandante della compagnia carabinieri di Castelfranco -. Dalle ricostruzioni si tratterebbe di un avventore del locale, che non ha legame con i due conducenti. Risponderà dello stesso reato contestato agli altri due, ovvero la violazione dell'articolo 9 ter del Codice della Strada che vieta di gareggiare in velocità con veicoli a motore.

In caso si condanna, è prevista la reclusione da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente fino a tre anni, la confisca del veicolo e una sanzione tra i 5mila e i 20mila euro».