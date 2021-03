Ubriaco da record: guidava con un tasso alcolico 7 volte oltre il limite

GAIARINE Aveva bevuto e parecchio l’automobilista che, fermato ieri pomeriggio dai vigili, è risultato positivo all’alcoltest. Risultato: immediato ritiro della patente di guida, sequestro del mezzo finalizzato alla confisca e denuncia penale per guida in stato d’ebbrezza.

I vigili della polizia locale intercomunale di Cimadolmo, Vazzola e Gaiarine, guidati dal comandante Claudio Zuanetti, ieri intorno alle 16 stavano svolgendo una normale operazione di controllo del traffico in via I Maggio. Fra le diverse auto fermate, una Skoda Octavia condotta da un cittadino di nazionalità romena, risultato esser residente a Sacile. Patente, libretto, assicurazione: tutto sembrava essere in ordine. Il controllo ha voluto poi che l’uomo fosse sottoposto all’alcoltest ed il risultato ha lasciato attoniti gli stessi agenti, che pure sulle strade di stranezze ne vedono molte: l’automobilista è risultato essere di ben 7 volte oltre il limite consentito dalla legge. Costituendo così un pericolo gravissimo per sé e per gli altri se avesse continuato a circolare a bordo dell’auto. Immediatamente è scattato il ritiro della patente di guida, con successivo sequestro dell’automobile finalizzato alla confisca, nonché alla denuncia penale per guida in stato d’ebbrezza.

Una condizione gravissima quest’ultima che può portare al reato di omicidio stradale. Si tratta di un reato che è stato introdotto di recente nel nostro ordinamento. È normato dall’articolo 589-bis del codice penale che afferma: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”. La pena è molto severa se pure nulla può restituire ai propri cari chi è morto a causa di un automobilista ubriaco. Secondo le statistiche dell’Anas, fra le cause degli incidenti stradali ci sono la distrazione, seguono gli stili di vita non regolari. E l’abuso di alcool è uno di questi.