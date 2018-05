Ciclista travolta da un'automobile, deceduta dopo 24 ore

di Claudia Borsoi

GAIARINE (TREVISO) - Travolta in sella alla sua bici, muore nemmeno 24 ore dopo. Ora l'investitore è indagato per omicidio stradale. La vittima è Assunta Tonus, 77enne originaria di Gaiarine, ma residente da anni in Francia. Era rientrata nel paese natio per qualche giorno di vacanza con il marito. Un momento di festa che è stato invece segnato da una tragedia inaspettata che ha colpito duramente la comunità gaiarinese. E sempre di Gaiarine è l'investitore, un 84enne.L'incidente si è verificato nella giornata di sabato e mai si sarebbe immaginato, viste le condizioni dell'anziana che in un primo momento era apparse stabili, un esito simile. Tonus, in sella alla sua bici, voleva attraversare via Calderozze, la strada provinciale 44 che collega il centro di Gaiarine con la frazione di Roverbasso di Codognè. Immessasi da una laterale della provinciale con l'intento di raggiungere l'altro lato della strada, dove si trova la ciclabile, è stata centrata dalla Honda Sidecar guidata dal gaiarinese 84enne. L'impatto con la motocarrozzetta è stato violento. La donna è finita rovinosamente a terra.Immediata la chiamata al 118 e la 77enne, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stata trasferita al pronto soccorso di Conegliano. Inizialmente le sue condizioni non era apparse così gravi da preannunciare la morte poche ore dopo. Nella notte tra sabato e domenica lo stato di salute di Assunta Tonus è improvvisamente peggiorato, fino a portarla alla morte che pare sia legata ad alcuni gravi traumi interni riportati a seguito della caduta. E come da prassi, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell'84enne.Assunta Tonus era residente in Francia, ma era nata a Gaiarine. Qui rientrava spesso, per far visita alle sorelle e ai parenti. Così aveva fatto anche nei giorni scorsi. Con il marito aveva deciso di trascorrere qualche giorno nella loro casa a Gaiarine. Erano giornate di festa per la donna, felice di poter riabbracciare famigliari, parenti ed amici. E questa morte, inaspettata e drammatica, ha sconvolto il marito e tutti quanti la conoscevano. «Si è trattato di una tragica fatalità afferma il sindaco di Gaiarine Mario Cappellotto -. La strada che parte dalla nuova circonvallazione di Gaiarine è un rettilineo fino ad una curva, e poi c'è nuovamente piena visibilità. Questa improvvisa morte ha duramente colpito tutta la nostra comunità, un grave lutto per tutti noi compaesani». Inoltre, la comunità è doppiamente scossa perché l'investitore è uno del paese: «In questo momento conclude il sindaco tutte e due le famiglie sono duramente provate».