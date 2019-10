di Pio Dal Cin

Diventare pastore nel 2019, e farlo a diciannove anni. Questa è la sfida che si è imposto un giovane studente di Francenigo, Alex Tomè. Qualche sera fa lo si poteva vedere sul palco con l’amico Mauro Corona, alla presentazione del suo ultimo libro. Alex ha studiato all’Istituto Beltrame di Vittorio Veneto, diplomandosi a pieni voti. La sua innata passione per la montagna lo ha portato da sempre sulle vette delle Dolomiti percorrendo ferrate di tutte le difficoltà.«Non riesco a stare lontano dalle vette. È un amore che mi travolge e dal quale non riesco a staccarmi. Ho bisogno di arrampicare, di arrivare in cima, sopra le nuvole, guardare giù e rendermi conto della stupenda bellezza del nostro Veneto».LA DECISIONEA giugno, finita la scuola, Alex decide di provare a fare uno stage in una malga di montagna. La scelta cade sulla Malga Misurina. Qui gli animali non mancano di sicuro. Ci sono 14 mucche da latte e 5 manze pezzate rosse, un toro, 10 maiali, 11 asini, 8 cavalli, una ventina di conigli, 17 galline e 2 tacchini. La scelta di Alex non è stata delle più facili, l’idea era quella di diventare un bravo chef. Ma l’amore per la montagna, la vita all’aperto, la vicinanza agli animali e a una vita che sembra appartenere al passato, lo hanno affascinato a tal punto da operare la sua scelta di vita: quella di essere un pastore nel 2019. «I miei genitori all’inizio non erano molto d accordo ma poi hanno capito che il mio entusiasmo per questo lavoro era irrefrenabile. Hanno visto la felicità nei miei occhi quando parlavo di questo nobile lavoro, antico, faticoso ma estremamente appagante dal punto di vista umano e dei rapporti con Madre Natura».LA GIORNATA TIPOLa giornata tipo inizia con la sveglia alle 6. Mungitura e rilascio del bestiame sui pascoli dove resteranno fino alle 18, ora della seconda mungitura. Alle 8.30 colazione e poi si svolgono i lavori di pulizia delle stalle, e di controllo dei recinti. Alle 12 si pranza con i prodotti della Malga che è anche un ristorante aperto tutti i giorni d’estate e solo nel weekend in inverno.LA VITA«Siamo in 18 persone a lavorare lassù. Il pomeriggio lo passiamo a preparare i formaggi e a fare tutti i lavori che richiede la gestione. Alla sera dopo la mungitura ceniamo e ci ritroviamo assieme a cantare e suonare. Niente tivù e cellulare in maniera limitata. Il mio sogno? È quello di gestire una mia malga e produrre un formaggio speciale che sto elaborando usando gli aromi della montagna. Per come la vedo io non serve ripristinare il servizio militare. Se tutti i miei coetanei passassero un mese in malga basterebbe. Quello che si impara vivendo lassù è una scuola di vita senza paragoni»Pio Dal Cin