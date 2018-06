Mamma da soli 5 giorni, la vicesindaco torna subito in Comune con la neonata /Foto

di Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Quando è entrata in punta di piedi in sala consiliare durante la presentazione dell'opera di ceramisti e alpini per l', qualcuno ha strabuzzato gli occhi., vicesindaco e diventata mamma da meno di una settimana , ieri - giovedì 21 - era già in municipio e aveva con sé la piccolissima, che mentre la sua mamma riceveva congratulazioni "bipartisan" da tutti i politici, dormiva beata nel suo passeggino.«Lei è buona, è un vero dono. Mangia molto ed è tranquilla. Già da mercoledì sono in movimento, se posso partecipo all'attività amministrativa. Emma riposa molto e questo mi consente di essere già attiva» ha spiegato sorridendo la Maschio, che in mattinata ha incontrato il sindacoe il segretario comunale Lorenzo Traina per un aggiornamento sulle attività a Palazzo Sarcinelli nel 2019.