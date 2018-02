Furto da 300mila euro nella casa dell'ex-segretario di Bernini

di Alberto Beltrame

TREVISO - Nei cassetti della camera da letto hanno trovato un tesoro: anelli con brillanti e smeraldi, orecchini d'oro, collane e orologi (Rolex) e diverse penne, sempre d'oro, da collezione. Il valore del bottino? Difficile quantificarlo così su due piedi, anche se la cifra sarebbe vicina ai. Il colpo della vita, o quasi, è stato messo a segno dai ladri in un appartamento di via Roma, sopra l'ex Total Look. Non è l'abitazione di una persona qualsiasi, ma di, 88 anni, ex dipendente regionale e personaggio di spicco della Marca che conta, soprattutto quand'era segretario particolare di Carlo Bernini nel lungo periodo, dal 1980 al 1989, in cui il doge governò il Veneto. I ladri ne hanno tenuto conto: mica hanno messo tutto a soqquadro come soliti fare, ma con precisione certosina hanno prelevato gioielli e orologi per poi rimettere tutto a posto. Spigariol e la moglie Carla Conean, quando sono rientrati a casa, non si sono accorti di nulla. I malviventi avevano persino chiuso a chiave, prima di andarsene, il portone d'ingresso blindato.